على غرار حي الشيخ جراح .. #انقذوا_حي_سلوان يتصدر تويتر بعد خطة تهجير الأهالي

المستقلة /- دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انقذوا_حي_سلوان دعما لأهالي حى الشيخ سلوان بفلسطين ضد خطه الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الاهالي على غرار حي الشيخ جراح .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي “‏خطر التهجير الاستعماري مش في فريد من نوعه في الشيخ جراح، ففي سلوان أكثر من ٨٠٠ فلسطيني مهدد باللجوء من قبل جمعيات استيطانية اسرائيلية-امريكية. كونوا معنا يوم الاربعاء للاحتجاج على القضاء الاستعماري في سلوان. المعركة المضادة للاستعمار مش معركة بيت، معركة وطن. ‎

وقال آخرون “‏عملية تطهير عرقي جديدة تحدث في الأراضي الفلسطينية في بلدة سلوان، حيث ٨٠٠ مواطن مهددين بالتهجير القسري من منازلهم.لا تتوقفوا عن دعمهم بنشر الحقيقة، اسرائيل لم ولن تتوقف عن الارهاب. ‎#حي_الشيخ_جراح ‎#حي_سلوان ‎#AlQuds ‎#انقذوا_حي_سلوان” و “‏حي سلوان كحي الشيخ جراح، ٧٠٠ شخص مهددون بالطرد، وحي سلوان هو الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، يريدون احـ ـتـ ـلال المنازل المحيطة بالمسجد لتطويقه ..#انقذوا_حي_سلوان #انقذوا_حي_الشيخ_جراح “.