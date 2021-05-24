على غرار حي الشيخ جراح .. #انقذوا_حي_سلوان يتصدر تويتر بعد خطة تهجير الأهالي
المستقلة /- دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انقذوا_حي_سلوان دعما لأهالي حى الشيخ سلوان بفلسطين ضد خطه الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الاهالي على غرار حي الشيخ جراح .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي “خطر التهجير الاستعماري مش في فريد من نوعه في الشيخ جراح، ففي سلوان أكثر من ٨٠٠ فلسطيني مهدد باللجوء من قبل جمعيات استيطانية اسرائيلية-امريكية. كونوا معنا يوم الاربعاء للاحتجاج على القضاء الاستعماري في سلوان. المعركة المضادة للاستعمار مش معركة بيت، معركة وطن.
وقال آخرون “عملية تطهير عرقي جديدة تحدث في الأراضي الفلسطينية في بلدة سلوان، حيث ٨٠٠ مواطن مهددين بالتهجير القسري من منازلهم.لا تتوقفوا عن دعمهم بنشر الحقيقة، اسرائيل لم ولن تتوقف عن الارهاب. #حي_الشيخ_جراح #حي_سلوان #AlQuds #انقذوا_حي_سلوان” و “حي سلوان كحي الشيخ جراح، ٧٠٠ شخص مهددون بالطرد، وحي سلوان هو الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، يريدون احـ ـتـ ـلال المنازل المحيطة بالمسجد لتطويقه ..#انقذوا_حي_سلوان #انقذوا_حي_الشيخ_جراح “.
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