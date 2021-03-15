على خطى نيللي وشريهان.. روبي تقدم فوازير رمضان 2021

المستقلة/- منى شعلان/ تعيش الفنانة المصرية روبي ، حالة من النشاط الفني، في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مشاركتها في مسلسل “شقة 6” ، وخوضها تجربة الفوازير لأول مرة ، استكمالًا لسلسة فوازير نيللي وشريهان التي اعتاد عليها المصريين، كما ستكون من تأليف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر.

وتعاقدت روبي على تقديم فوازير رمضان، عقب العديد من الترتيبات، والتي أسفرت عن تعاقد عمرو كمال رئيس شركة “سينرجي كونتينت” رسميًا مع المنتج وليد منصور رئيس مجلس إدارة شركة “تالنت ميديا برودكشن” للإنتاج وتنفيذ عمل استعراضي ضخم لحلقات “فوازير روبي”.

ويجرى حاليًا كتابة حلقات “فوازير روبي” واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات وغيرها، من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية، لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية.

واستطاعت الفنانة المصرية من تحقيق نجاح ملحوظ خلال الفترة الماضية، بدايةً من ألبوم “حته تانية” الذي أعادها للغناء مرة أخرى بعد توقف 14 سنة، بالإضافة إلى تعاقدها على 3 إعلانات لشركات عالمية وبطولة فيلم سينمائي يتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة القادمة وختامًا بمفاجأة “فوازير رمضان”.



يذكر أن ميني ألبوم”حتة تانية” يضم 6 أغانٍ ويتولى توزيعها توما، ورامي سمير، وأحمد إبراهيم، وشارك في وضع ألحانها محمد يحيى، وحمزة، وعزيز الشافعي، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، ومصطفى حسن.

وصدر ثاني وأخر ألبومات روبي عام 2007، وضم أغاني “مالي، المانع خير، وباشتاق لعينيك، ياما أنا، أه من عمايله فيا، أسألني هتعرف، مشيت ورا إحساسي، و مش هتقدر”.