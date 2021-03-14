“على خطى مونيكا بيلوتشي”.. ياسمين صبري ترتدي أغلى عقد في العالم

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت النجمة المصرية ياسمين صبري ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وهي ترتدي أغلى عقد في العالم،أهدته لها Cartier بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط.

وكشفت ياسمين صبري، تفاصيل العُقد الضخم الذي ارتدته كثالث سيدة في العالم، بعد النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، من خلال حوار لها مع برنامج “et بالعربي”، قائلة:” إنها أصبحت ثالث امرأة على صعيد العالم أجمع بارتداء العقد بعد الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، بعد تعيينها سفيرة لعلامة ساعات شهيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت صبري: ” أن العقد يتكون من ١٢٠ قيراطًا من الألماس و يحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر، وهو مريح لكنه ثقيل جدا ويستحق ذلك”.

وروت ياسمين: “إن قصة العقد تعود إلى الممثلة ماريا فيليكس حين كانت تمتلك تمساحين وذهبت لكارتييه عام 1975 وطلبت تصميم عقد على هيئة التماسيح وبعد شهرين تم تصميم العقد وأصبح قطعة نادرة يحتفظ بها حتى الآن”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري ، هو مسلسل “فرصة تانية”، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.