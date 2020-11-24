عقوبة تصل إلى 20 عاما.. إدانة زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

المستقلة/ منى شعلان / أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، قراره الظني، بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، والذي قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة.

وتنص “المادة 547 أنه “من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من 15 عاما إلى 20 عاما، وتكون العقوبة من 20 عاما إلى 25 عاما ، إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر”.

ومن جانبه، علق غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم على قرار المحكمة، وقال: “إنهم كانوا يتوقعون حكماً بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونياً الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات”.

يذكر أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور كان قد استمع سابقاً إلى زوج الفنانة نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما بعضا قبل الواقعة ، وتحدثت عن “قصور” في تقرير الطب الشرعي.