عصام الحضري يسدل الستار على مسيرته بكرة القدم

(المستقلة) أسدل عصام الحضري، حارس المرمى المصري المخضرم، الستار على مسيرته الطويلة في كرة القدم، معلنا اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

ونشر الحضري بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن خلاله اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقال الحضري: “ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل.. والله يشهد أنني لم أدخر جهدا ولا عرقا وأنا أرتدي قميص منتخب بلادي الذي تشرفت به وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ”.

وأضاف: “لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد الله هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري.. أنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شئ”.

وتابع: “دوام الحال من المحال.. مع الأحترام الكامل لكل الأندية.. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة.. أعلن وبوضوح شديد أنني قررت أعتزال كرة القدم نهائيا.. لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط”.

وواصل: “أنا على أعتاب خوض تجربة جديدة.. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية.. وأنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعا لبدء مشواري في عالم التدريب”.

وأتم: “كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضا لكل مدرب تدربت على يديه وللأجهزة الأدارية والطبية وأخوتي العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة.. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي وأنا غير مقصر في حق أحد”.

الحضري صاحب الـ47 عاما بدأ مسيرته الكروية عام 1993، ولعب لعدة أندية مصرية أبرزها الأهلي والزمالك والإسماعيلي، كما احترف خارج مصر مع عدة أندية على رأسها سيون السويسري والتعاون السعودي والمريخ السوداني.

وكانت آخر محطة للحضري في الملاعب مع نادي النجوم بالدوري المصري، الذي لعب له لفترة قصيرة في عام 2019.

وعلى المستوى الدولي لعب الحضري مع منتخب مصر بين عامي 1996 و2018.