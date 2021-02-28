” عشيقة قلبي ماتت”.. رسالة مؤثرة من ساندي إلى دارين حداد

المستقلة/- منى شعلان/ تعيش الفنانة التونسية دارين حداد ،حالة من الحزن والحداد بعد وفاة كلبتها ، نتيجة لتعرضها لوعكة صحية ، ونشرت حداد، صورة برفقة كلبتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وعلقت قائلة : “عشيقة قلبي ماتت”.

وسارع متابعى دارين حداد على تقديم كلمات المواساة والتعازي بعد رحيل كلبتها،حيث علقت الفنانة المصرية ساندى ، قائلة: حبيبتي انتي والله زعلك وجعلى قلبي وحاسة بيكي عشان عندي وعارفة قد اية هما اوفي من مليون إنسان وفعلا حب من غير مقابل ربنا يعوضك ويشيل عنك حزنك”.

وقالت دارين حداد، من خلال فيديو لها عبر خاصية الاستوري بحسابها بموقع “إنستغرام”: يمكن ما حد يستوعب علاقتى بيها أد إيه ولكنها روحى، وعلى فكرة في ثانية رجعت وما فهمتش حاجة مش مستوعبة كانت تلعب معايا في العربية وإحنا جايين في الطريق وفى ثانية رجعت”.

وأضافت : “كانت تلعب الصبح في الحديقة بالكورة، ومن لم يربى حيوانا لم يشعر بذلك الإحساس خصوصا لما يكون معاك سنتين وعامل حس في حياتك وما تقدرش تبعد عن ثانية، بديها حنان وحب وكل حاجة وهى كده برضه، مهما حكيت ما حدش يستوعب.. الأصدقاء والمقربين منى هم اللى بيستوعبونى”.

وتابعت: “بالنسبة لى لم تكن كلبة ولكن كانت بنتى اللى ما خلفتهاش مش كلبة، ناقص شوية وتنطق.. بتفهم كل حاجة.. أنا مش مستوعبة إنى لما أدخل البيت مش موجودة”.”

يُذكر أن آخر أعمال كان مسلسل سوري عُرض في 2020، وحمل اسم “سوق الحرير” بطولة بسام كوسا، فادي صبيح، سلوم حداد، أسعد فضة، كاريس بشار.