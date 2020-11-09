عدنان حمد يوجه رسالة غامضة

(المستقلة) وجّه المدرب العراقي المخضرم عدنان حمد رسالة غامضة، انتقد فيها الوضع الحالي لكرة القدم العراقية.

ونشر حمد تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “ما يحدث في كرة القدم العراقية عبث وعدم احترام وإساءة للعبة وتاريخها وتقاليدها”.

وأضاف: “على أهل اللعبة الدفاع عنها وعدم السماح للدخلاء بالإضرار بكرة القدم ومنظومتها”.

يذكر أن عدنان حمد (59 عاما) هو أحد أبرز رموز كرة القدم العراقية، وسبق له اللعب في عدة أندية أبرزها الزوراء والطلبة والقوة الجوية، كما له باع طويل في التدريب، حيث درب عدة أندية ومنتخبات.

ولا يرتبط عدنان حمد بتدريب أي فريق منذ رحيله عن الوحدات الأردني عام 2017، ويعمل حاليا في مجال التحليل بقنوات “بي إن سبورتس”.