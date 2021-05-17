عبور 263 فلسطينىا من معبر رفح لتلقى العلاج فى مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف مسؤولون في معبر رفح ومصادر طبية، عن عدد الجرحى الفلسطينيين الذين اجتازوا المعبر من قطاع غزة إلى مصر، لتلقي العلاج إثر إصابتهم في الغارات الإسرائيلية.

وقالت المصادر لوكالة “فرانس برس” إن ثلاث قوافل تضم 263 فلسطينيا من بينهم جرحى الغارات الإسرائيلية وطلاب ومرضى، وصلوا إلى مصر لتلقي العلاج.

وكتب الهلال الأحمر المصري في سيناء على حسابه بموقع “فيسبوك”، أمس الأحد، أن فرق طوارئ طبية أرسلت إلى الجانب المصري من معبر رفح للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية.

واندلعت الصدامات عقب تهديد إسرائيلي بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في شرقي القدس المحتلة لصالح جمعيات استيطانية تزعم أن الأرض كان يملكها يهود قبل 1948.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا على غزة منذ أن سيطرت حركة حماس على القطاع في العام 2007.