عالية نصيف تجدد مطالبتها بتعديل سعر الدولار في الموازنة

المستقلة/- جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار وإجراء تعديل عليه من قبل الحكومة في الموازنة المالية للعام 2022 .

وقالت نصيف اليوم :” لقد سبق وأن طالبنا بإعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الى ما كان عليه في السابق بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وعدم وجود حاجة للإبقاء على سعر الصرف الجديد “.

وأوضحت  :” ان المتضررين من رفع سعر الدولار وخفض سعر الدينار هم الطبقة الفقيرة والكادحة الذين لايجدون قوت يومهم ” ، مبينة :” أن على الحكومة إجراء تعديلات على موازنة العام القادم وتخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار وإعادته الى السعر السابق “.

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