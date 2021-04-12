عالية نصيف : البرلمان سيتابع سير العمل بمشروع ميناء الفاو الكبير

المستقلة /-  اشادت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بالخطوة التاريخية المتمثلة بالبدء بمشاريع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير ، مؤكدة ” ان مجلس النواب سيتابع سير العمل من خلال لجنة ستشكل لهذا الغرض “.

وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين ،” في الوقت الذي نشد فيه على ايدي الخيرين الذين انتشلوا ميناء الفاو من ايدي الغدر والفساد، نؤكد ان هذه الخطوة المتمثلة بالعقود الخمسة الخاصة بالبنى التحتية للميناء ستكون ، في حال اكتمالها ، اهم انجاز على صعيد النهوض بالاقتصاد الوطني نهضة تنموية شاملة، بالاضافة الى توفير فرص عمل لشبابنا اثناء وبعد اكتمال البنى التحتية “.

واضافت :” سنطلب من رئاسة البرلمان تشكيل لجنة تضم نواباً من مختلف المحافظات للقيام بزيارات ميدانية الى مواقع المشاريع الخمسة للاطلاع على سير العمل وكتابة تقارير تتضمن الاشارة الى نسبة الانجاز “.

واعربت نصيف عن خالص الشكر والتقدير لكل من اسهم في وضع الحجر الاساس للميناء، ولكل الناشطين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكل الوطنيين الشرفاء والاعلاميين الذين رفعوا اصواتهم للمطالبة بتشييد الميناء الذي اصبح اليوم امانة في اعناق الخيرين .

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