عادل إمام على جهاز التنفس

المستقلة /- كشفت مصادر فنية أن الفنان المصري القدير ​عادل إمام مصاب بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية، وأي مجهود ممكن أن يسبب له حالة من الإرهاق وفي أكثر الاحيان يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي كي يبقى مستوى الأكسجين في الدم لديه معتدلاً.

وحسب ما أكده موقع “الفن”، أن ​عادل إمام​ غير مصاب بفيروس كورونا، كما انتشر في الساعات الماضية خصوصاً مع التزامه الكلي بالتباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل وعدم استقبال أحفاده وأولاده أحياناً.

وتفيد المعلومات أن الفنان يدرس موضوع تلقي لقاح فيروس كورونا بالتشاور مع طبيبه الخاص وأن المعلومات التي وردت حول إصابته بحالة من الاكتئاب بفعل الحجر الصحي الذي فرضه على نفسه غير صحيحة وهو يتواصل هاتفياً مع عدد من أصدقائه بين الحين والآخر.