طهران تؤكد.. تلقينا من العراق 1.6 مليار يورو من المستحقات المتأخرة

المستقلة / متابعة /- أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادرات النفط الى العراق ، لافتاً إلى أن طهران تلقت العام الجاري 1.6 مليار يورو من المستحقات المتأخرة، وأنه ليس على العراق أية مستحقات متأخرة من صادرات الغاز.

وقال أوجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، تابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن “إيران حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادرات النفط، وتلقت العام الجاري نحو 1.6 مليار يورو مقارنة بمليار يورو فقط العام الماضي”.

وأضاف أنه “ليست هناك أية مستحقات متبقية لطهران من صادرات الغاز إلى العراق”.

وكان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خُجسته مهر، أعلن أوائل الشهر الجاري، أن حقل “سُهراب” النفطي المشترك مع العراق سيدخل المرحلة التشغيلية باستثمارات تبلغ مليار دولار.

وأوضح أن “الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني حالياً أكثر من 3.8 مليون برميل يومياً”، مضيفاً أن “ظروف صادرات النفط الإيرانية أفضل من ذي قبل ووجدنا مشترين جدد”.

وفي أيار/مايو الماضي، توصلت طهران وبغداد، إلى اتفاق على تزويد العراق بخمسين مليون متر مكعب من الغاز يومياً خلال أشهر الصيف الأربعة، وتسديد ديون لطهران بـقيمة 1,6 مليار دولار.

ومؤخراً، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إجراء مفاوضات لزيادة استيراد الغاز من إيران، مشيراً إلى أنّ “حجم استيراد العراق من الغاز الإيراني، يبلغ في الوقت الحاضر 20 مليون متر مكعب يومياً، وهذا لا يكفي”.