طقس العراق : هطول امطار في وسط وشمال البلاد

المستقلة/ – تشير التنبؤات الجوية إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب تساقط الأمطار في مناطق الوسط والشمال.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في توضيح تابعاه المستقلة،”ثمة حالة غير مستقرة في الطقس يتعرض لها العراق وتبدأ تدريجيا من اليوم وتزداد يوم الاثنين وتستمر على فترات حتى نهاية الاسبوع (مدن الجنوب قد تتاخر فيها فرص الامطار الى يوم الاربعاء)”.

وأوضح، أن ” المنخفض الجوي يمتد من سواحل البحر المتوسط الشرقية ويمتد حتى العراق مصحوب بجبهة باردة وامتداد سطحي رطب من البحر الأحمر وبالتالي تنشأ حالة عدم استقرار جوي تسبب هطول امطار وحدوث عواصف رعدية”.

وأضاف السلامي، أن “الامطار تهطل على فترات، وستشمل بعض مدن الوسط وعموم مدن الفرات الاوسط والجنوب والشمال الشرقي وبشكل اقل في غرب البلاد بكميات متفاوته واغلبها من (خفيف الى متوسط) مع بعض الغزارة لبعض المناطق وقد تدخل بعض المدن او تخرج من فرص الامطار”.

وبشأن درجات الحرارة أشار إلى “حصول انخفاض في درجات الحرارة خلال تاثير الحالة المطرية وفرص لتشكل الضباب صباحا يومي الثلاثاء والاربعاء”.

وتوقع المتنبئ الجوي، ان ” تشهد البلاد بعض المفاجئات مثل سحب عملاقة ورياح هابطة وتساقط الحالوب”.

وأشار السلامي إلى ان “موجة برد شتوية بعد منتصف الشهر (الاسبوع المقبل) اوبداية الثلث الاخير من الشهر ودخول فعلي لبرودة الشتاء بحسب السجل الشهري السنوي .وانخفاض درجات الحرارة كثيرا”.

من جهته قال المتنبئ الجوي صادق عطية، أن “الأمطار المتوقعة خفيفة الشدة نهار ومساء اليوم”.

وبحسب عطية فان، “الأمطار تشمل بغداد ، بابل ، كربلاء ، الديوانية ، ديالى، اربيل ، كركوك ، ( السليمانية غزارة متوقعة) ، شمال وشرق دهوك ، واسط ، صلاح الدين ، النجف، شمال وغرب السماوة، ميسان والبصرة ( ليلا)”.