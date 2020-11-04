طقس العراق : تعرف على مناطق سقوط الامطار

المستقلة / -توقع المنبئ الجوي صادق عطية، استمرار التقلبات الجوية لتشمل مناطق عدة من البلاد، فيما نشرت وزارة النقل تقريراً بحالة الطقس للأيام المقبلة.

وذكر عطية في تدوينة، اطلع عليها المستقلة اليوم الاربعاء، أن “سحابة ركامية رعدية تندفع نحو مناطق عديدة من نينوى مصحوبة بهطول غزير في بعض الأماكن، وسحب ركامية ممطرة شمال وشرق الأنبار، وسحب غير ممطرة في باقي الأماكن”، لافتاً إلى أن “سحابة الموصل تندفع شمال شرق حاليا لتشمل كركوك ودهوك لاحقا وربما أربيل ومناطق من السليمانية”.

وتوقع عطية، استمرار التقلبات الجوية اليوم أيضاً لتشمل خلال الليل مناطق من بغداد وبابل وكربلاء إضافة المشار إليها، ثم تشمل الخميس غرب الأنبار اضافة لمناطق متفرقة من شمال البلاد، محذراً من أمطار غزيرة غربي محافظة الأنبار.

كما بيّن، أن “مدن الجنوب والفرات الأوسط لن تشهد أمطاراً في الحالة المؤثرة هذا الأسبوع، مرجحاً تحسن فرص الامطار في كافة المدن خلال الأسبوع المقبل، حيث “ستتعرض البلاد لحالة جوية ممتازة كما تشير التوقعات، تثمر عن أمطار غزيرة في مناطق واسعة.

وتحدث الراصد الجوي، عن “انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يبدأ يوم الجمعة في وسط وغرب وشمال البلاد مقابل انخفاض طفيف في الجنوب والفرات الأوسط”.