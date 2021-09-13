طقس العراق : تصاعد للغبار بدءاً من الخميس

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجويَّة، عن حالة الطقس في البلاد لغاية الجمعة المقبل، فيما توقعت تصاعداً للغبار بدءاً من الخميس.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أن “الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، وستكون درجات الحرارة في بغداد 39 درجة مئوية، فيما ستكون درجات الحرارة في محافظتي البصرة وميسان 42 درجة مئوية”.

وأضاف أن “الطقس ليوم الأربعاء سيكون صحواً، ولا يوجد تغيير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم في عموم البلاد”.

وأشار إلى أن “الطقس ليوم الخميس سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، في المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط في الأقسام الشرقية منها (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن ومدى الرؤية (8-10) کم وفي الغبار(4-6)كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10)كم”.

ولفت إلى أن “الطقس يوم الجمعة سيكون صحواً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط في الأقسام الشرقية منها إلى (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (8-10)كم وفي الغبار (4-6)كم”.

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