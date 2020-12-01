طقس العراق : بداية هطول الامطار اليوم و تعمق المنخفض الجوي الاربعاء

المستقلة /-تشير التنبؤات الجوية، إلى حالة جوية ممطرة في أغلب مدن البلاد، تبدأ اليوم وتتعمق يوم غد الأربعاء.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “خرائط الطقس تشير إلى حالة جوية ممطرة تتركز على مناطق الجنوب وأجزاء من مناطق وسط البلاد والمنطقة الغربية ومناطق شمال غرب البلاد”.

وتابع، أنه “من المتوقع أن تبدأ الحالة الجوية مع ساعات صباح أو ظهر اليوم الثلاثاء على الأطراف الجنوبية الغربية بادية المثنى وأجزاء من جنوب البصرة، بزخات أمطار خفيفة، لتتعمق الحالة مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء لتشمل فرص الأمطار أغلب مناطق الجنوب البصرة وميسان وذي قار والمثنى اغلبها أمطار متوسطة، وغزارة الأمطار واردة الأربعاء وربما الخميس على مناطق متفرقة من جنوب البلاد”.

وأضاف، “من المتوقع أن تتوسع الحالة الجوية يوم الأربعاء لتشمل أجزاء من بادية النجف والمنطقة الغربية ومناطق شمال غرب البلاد، الموصل تحديداً، وربما تشمل زخات الأمطار مناطق متفرقة من وسط البلاد، لكن لا تزال متغيرة وخرائط الطقس غير ثابتة في مناطق تأثير الحالة حتى الآن، ومع تحديثات اليوم تتضح الحالة أكثر”.

وبين الأسدي، أن “المناطق الأخرى التي لم تذكر حاليا، خارج توقعات الأمطار وربما تتحسن حسب حركة المنظومة الجوية”، محذراً من “تشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الباكر على مناطق متفرقة من المثنى والبصرة وذي قار وميسان النجف كربلاء الكوت والموصل، وربما يمتد على مناطق أخرى”.

وقال الأسدي، إن “الرياح ستكون جنوبية شرقية في الأقسام الغربية من البلاد ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تشير خرائط الطقس إلى عدم وجود تغيير في درجات الحرارة، حيث تستمر ما بين انخفاض وارتفاع طفيف خلال الأيام القادمة”.