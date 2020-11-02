طقس العراق : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي

المستقلة / -تشير التنبؤات الجوية، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي.

وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلةاليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى تحسن في المنظومة الجوية على الجزيرة العربية والبلاد وبدايتها مساء الليلة والأيام القادمة”، مبيناً أن “الأحواض الباردة والمنخفضات الجوية تتقدم تدريجياً على المنطقة مع استجابة سطحية ممتازة كما تشير لها خرائط الأمطار التراكمية”.

وأضاف أن “فرص الأمطار ستتحسن تدريجياً نهار اليوم لتشمل مناطق واسعة من المنطقة الغربية إضافة إلى مناطق الشمال الموصل دهوك، واجزاء من أربيل ومناطق شمالي صلاح الدين، وتستمر خلال اليومين القادمين مع تحسن في فرص الأمطار على مناطق الشمال بين فترة وأخرى على نفس المناطق ومن الأربعاء تتحسن فرص الأمطار قليلا لتشمل مناطق وسط البلاد والفرات الأوسط العاصمة بغداد النجف وربما الديوانية وديالى، والتوقعات تشير إلى إستمرار حالة عدم الاستقرار حتى بداية الأسبوع القادم”.

وبين، أن “الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصاً أثناء تواجد السحب الرعدية بسبب الرياح الهابطة منها”.

واشار الأسدي، إلى أن “خرائط الطقس تشير إلى انخفاض متوقع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي”.