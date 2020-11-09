طقس العراق : أمطار رعدية غزيرة في معظم مناطق الوسط خلال ظهر اليوم

المستقلة / – تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار تأثر البلاد المنخفض الجوي، ما يشكل سحباً في عدة مناطق.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إنه “مع اقتراب المنخفض الجوي، تستمر تشكيلات السحب الرعدية لتشمل مناطق واسعة خلال اليوم، لتبدأ فرص الأمطار الرعدية في مناطق الشمالي خلال ظهر اليوم، وتزداد خلال المساء لتشمل أغلب المناطق الشمالية (الموصل دهوك أربيل السليمانية وكركوك)، وغزارة الأمطار واردة لذلك وجب التنبيه”.

وتابع، “أما المناطق الغربية، فستشهد فرص أمطار رعدية تبدأ قبل ظهر اليوم، وتزداد عصرا، لتشمل أغلب المناطق هناك، والحذر من غزارة الأمطار خصوصاً غرب وشمال المنطقة الغربية”.

وأضاف، “اما مناطق وسط البلاد، فستشهد فرص أمطار رعدية تبدأ ظهر اليوم من بادية النجف وتتحرك تدريجياً من بعد ظهر اليوم وفترة المساء لتشمل معظم المناطق الوسطى والفرات الأوسط (العاصمة بغداد بابل صلاح الدين ديالى الكوت النجف كربلاء الديوانية) مصحوبة بالعواصف الرعدية، وغزارة الأمطار واردة على بعض المناطق هناك لذلك وجب التنبيه”.

وبين، أن “مناطق جنوب البلاد، ستشهد فرص أمطار رعدية تبدأ ظهر اليوم على بادية المثنى وتتحرك تدريجياً مع ساعات عصر ومساء اليوم لتشمل ميسان وذي قار والمثنى وربما البصرة هي الأقل حصة من هذه الأمطار والتغيرات واردة وفرص الأمطار المتوقعة متوسطة عموما ولا يستبعد من غزارة في الامطار على بعض المناطق الجنوبية”.

وأشار الأسدي، إلى أن “الرياح خلال اليوم ستكون جنوبية شرقية في مناطق الجنوب تتحول في وقت لاحق الى شمالية شرقية ومتقلبة الاتجاه، اما باقي المناطق متوقع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة”، مبيناً أنه “لا تزال التوقعات تشير إلى انخفاض في الحرارة نهاية الأسبوع الحالي تشمل جميع مناطق البلاد”.