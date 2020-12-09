طقس الاردن : أجواء باردة وامطار خفيفة ومتفرقة اليوم

المستقلة /- يطرأ اليوم الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل خلال ساعات الفجر والصباح الباكر أن تهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تكون الأجواء ليلاً باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفةً بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة لطيفةً بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 7، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 19 – 6، وفي مناطق السهول 18 – 7، وفي الاغوار الشمالية 23 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 14، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 25 – 17 درجة مئوية