طريقة تنظيم المحادثات ومساحة تخزين WhatsApp على موبايلك

المستقلة /- عادة ما يعاني مستخدمو تطبيق المحادثات المجانية الأشهر فى العالم واتسآب من استهلاك مساحات تخزينية كبيرة من قبل التطبيق، أو ضياع بعض المحادثات المهمة بسبب كثرة الرسائل، من هنا يصبح الأمر فى غاية الصعوبة ولكن مع هذه الخطوات البسيطة سيكون تنظيم و إدارة التطبيق أكثر سهولة.

١- أرشفة الدردشات

آيفون: مرر جروب الدردشة من اليمين إلى اليسار ثم إضغط على الأرشيف.

أندرويد: اضغط طويلًا على الجروب المراد أرشفته، اختر أرشيف من الشريط العلوي.

٢- تثبيت الدردشات

آيفون: مرر المحادثة من اليسار إلى اليمين، واختر “تثبيت”.

أندرويد: اضغط طويلًا على المحادثة المطلوبة، واضغط على تثبيت من الشريط العلوي.

٣- نغمات رنين مخصصة

إذا كان المستخدم يفضل إبقاء هاتفه بصوت عالٍ، فيمكنه تخصيص نغمات معينة للمحادثات المهمة، مما يساعد المستخدم على تمييز الدردشة من خلال الضغط على المحادثة ثم Custom Notifications، و Use Custom Notifications، و أخيرًا اختر النغمة الخاصة للمحادثة المهمة أو المجموعة.

٤-كتم الدردشات

اذهب للنحاثة المراد كتم اشعاراتها و اختر mute notifications، ثم المدة التي تريد كتم المحادثة خلالها، وهناك خيار جديد mute forever يأتي مع التحديث الجديد للتطبيق.

وفى حالة متابعة استخدام البيانات والتخزين الخاصة بالتبيف اتبع التالى :

1- اذهب للاعدادات Settings

2- اختر Data and Storage Usage

3- اضغط علي Storage Usage.

وفي حال وجود الكثير من البيانات، يمكن مسحها وإنشاء نسخ احتياطية على تطبيقات أخرى مثل Google أو iCloud أو Amazon Photos، لكن يجب على المستخدمين الحذر لأن هذه الدردشات والوسائط ليست مشفرة يمكن الوصول إليها إذا تم اختراق حساباتهم.