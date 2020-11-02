طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا

المستقلة/- يعد حب الشباب من اكثر المشاكل انتشارا عند البالغين، عادة ما يكون مرتبطًا باختلال التوازن الهرموني لأنه غالبًا ما يظهر عند اقتراب دورتك الشهرية ، فإن حب الشباب في خط الفك ليس دائمًا هرمونيًا، يمكن أيضًا أن يكون إنتاج الزهم الزائد وتراكم الأوساخ والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة على الوجه سببًا لحب الشباب على خط الفك.

وكشفًا لما قدمه موقع “boldsky” إليكم ابرز الطرق الصحيحة للتخلص من حب الشباب..

1. لا تلمس وجهك باستمرار

هذه الحركة البسيطة تنقل الجراثيم من يديك إلى وجهك ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب على خط الفك، هذه واحدة من حالات المضاعفات التي تلمس فيها خط الفك أثناء يومك، انتبه لهذه الحركة، وإذا احتجت إلى لمس وجهك فتأكد من غسل يديك قبل ذلك لمنع انتشار الجراثيم والبكتيريا ووقف حب الشباب.

2. دع بشرتك تتنفس

حب الشباب المنتشر على خط الفك يمكن أن يأخذ منعطفًا للأسوأ إذا وضعت طبقات وطبقات من المكياج، عادة ما نريد إخفاء حب الشباب لدينا ، وبالتالي نقوم بتحميل كريم الأساس والكونسيلر والمساحيق التى تجعل حب الشباب يزداد.

3. قشر الجلد بانتظام

مسام الجلد المسدودة والإصابة البكتيرية هما السببان الأكثر شيوعًا لحب الشباب، يُنصح بالتقشير لإزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة من وجهك لفتح المسام.،هذا أيضا يمنع الإصابة البكتيرية على الجلد، وبالتالي عن طريق التقشير يمكنك إزالة المسببات الرئيسية وراء حب الشباب.