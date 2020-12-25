طبيب أصالة النفسي يوجه لها رسالة بعد ما فضحت طليقها

المستقلة/ منى شعلان/ وجه الطبيب النفسي مصطفى النحاس أحد أصدقاء المطربة السورية أصالة رسالة لدعمها بعد إعلانها عن حزنها لظهور طليقها المخرج طارق العريان برفقة عارضة الأزياء نيكول سعفان، بعد ماتردد من أنباء حول زواجهما ، بعد انفصاله عن أصالة نصري.

وكتب النحاس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، قائلا:”كل اللي جرب طعنة من المقربين واختبر ألم الغدر يقدر يُدرك قد إيه الصدمة ممكن تفقدنا التوازن وتهدّنا وتشل تفكيرنا، وقبل ما نتطوع بإصدار الأحكام والتنظير خلينا فاكرين إن القصة ليها فصول كتير مسكوت عنها وماظهرتش للعلن”.

وتابع: “أصالة بتمتعنا بصوتها وروحها ووجودها من سنين، عيشنا بصوتها أحلى قصص الحب، وأشد إنكساراتنا عبّرت عنها بصدق، ورجعنا نقف تاني من جديد واحنا مُتلامسين مع صدق تعبيرها وجمال صوتها، هي رمز لناس كتير بتحبها وبتتعلم منها الحب والوفاء، روح نقية ونفس طيبة بتحتضن الكل، بتشتغل على نفسها بكل اجتهاد وتشحن طاقة كل اللي حواليها…هي أختي وصديقتي وشريكة نجاح”.

واختتم:”الله يحفظك ويهون عليكي الصعب وتعدي المحنة على خير، ويارب وجودنا حواليكي يكون مُسكن لجرحك اللي عارف هو قد ايه عميق ومؤلم”.

وعلقت الفنانة السورية أصالة نصري، على صورة طليقها المخرج طارق العريان، مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع إنستغرام: “هي أقسى صورة مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ”.

وتابعت: “الستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عاديّة، ومو قادرة أتجاوزها؛ لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب”.

وانفصلت أصالة نصري عن المخرج طارق العريان ، في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عامًا، وأنجبت منه التوأم آدم وعلي.