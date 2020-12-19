طارق حرب: ظهور البرلمانيين على شاشات التلفاز ادى الى فوضى اقتصادية

المستقلة / -وجه الخبير القانوني طارق حرب، نصيحة لنواب البرلمان العراقي بعدم الإكثار من الظهور الإعلامي.

وقال حرب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، موجها حديثه لنواب البرلمان “هناك ظاهرة انفردنا بها، وهي كثرة ظهوركم في الاعلام وخاصة الفضائيات، وهذه صفة اتصف بها معاليكم مما لم يشارككم فيه نواب الدول المجاورة كإيران والكويت والاردن وغير المجاورة كأمريكا وبريطانيا”، مضيفا “كذلك فإن كثرة تصريحاتكم حول الموازنة والنفط والحالة الاقتصادية أدى الى حرق السوق والفوضى الاقتصادية وشعور المواطن بالفزع والخوف من المستقبل والحاضر”.

وتابع، “صحيح أن هذا حق دستوري لمعاليكم، ولكن معاليكم أدرى بأن هذا ايضاً حق مقرر مثلاً للنائب الايراني وايران في حالة اقتصادية يمكن ان تكون اسوأ من حالتنا الاقتصادية ولم نشاهد نوابا في الاعلام الايراني الا نادراً وهذا حق مقرر للنواب في الكويت والاردن وتركيا وامريكا وبريطانيا وغيرها من الدول ولم يفعل نواب هذه الدول ما يحصل من كثرة ظهور نوابنا في الاعلام”.

واشار حرب الى أن “هذا الحق محكوم بالحكمة التي تقول (إذا زاد الحق عن حده انقلب ضده )، فالله الله في كثرة الظهور الاعلامي وفي كثرة التصريحات خاصة التي تنقض على السوق انقضاض النار”.

وقال حرب “للتأكد من صحة هذه الملاحظة التي ذكرتها، يجب متابعة فضائيات ووسائل اعلام تلك الدول وغيرها من وسائل الاعلام والمقارنة مع حالات ظهور معاليكم في وسائل الاعلام العراقية وغيرها”، مبينا “لا ننسى حالات ظهور ( نانسي بيلوسي) رئيسة مجلس النواب الامريكي، هناك كلمتان فقط تلقيهما للإعلام وهي تسير دون توقف، وموقف معالي رئيس البرلمان الذي يمكن ان يكون مثالاً يحتذى به في قلة التصريحات وقلة الظهور الاعلامي”.