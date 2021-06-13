المستقلة /- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط 20 الف حبه مخدرة مخبأة بين الانقاض في صحراء الرطبة غربي الانبار، كانت معدة للتهريب.

واوضحت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، أكدت وجود كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بين انقاض الحديد والسكراب في الصحراء جنوب شرق الرطبة بالانبار، تعمد اصحابها وضعها في هذا المكان لتضليل الاجهزة الاستخبارية وتسهيل عملية استلامها من قبل العصابات الاخرى التي كانت تنوي تهريبها لبقية المحافظات”.

واوضحت انه “على اثر ذلك باشرت مفارز الشعبة اعلاه وبالاشتراك مع الفوج الاول لواء المشاة الاول، بالتحرك نحو الهدف وتتمكن من ضبط 20 الف حبه مخدرة، معبأة بأكياس سعة 2000 حبة للكيس الواحد من النوع المسمى (صفر واحد) ذات التأثير العقلي الشديد “.

واكدت المديرية أنه “تم تسليم المواد للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بصددها”.