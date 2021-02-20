صور.. يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد ابنيه التوأم

المسقلة/- منى شعلان/ احتفل الفنان المصري يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، اليوم السبت، بعيد ميلاد ابنيهما التوأم عبد الله وعبد الرحمن الـ11.

نشر يوسف الشريف عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، صوراً من حفل عيد الميلاد، وحرص على إخفاء وجه ابنيه ، وعلق كاتباً: “النهارده عيد ميلاد عبدالله وعبدالرحمن ربنا يحميهم ويبارك فيهم هما واختهم ومامتهم”.

على جانب آخر، يواصل الفنان يوسف الشريف تصوير مسلسله “كوفيد 25” الذي قامت بتأليفه زوجته إنجي علاء، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان 2021.

و تدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول أحداث تصاعدية لعام 2025، وتجدد فيروس كورونا ومقاومة البشر له ، ويلعب يوسف الشريف، دور طبيب يدعى “ياسين”، ويترأس لجنة متخصصة لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروسات القاتلة فى العالم، ويواجه عدة مشكلات وتحديات للانتصار فى رحلته، محاولًا الكشف عن حقيقة تلك الفيروسات المنتشرة مؤخرًا، وعما إذا كانت مصنعة أم أنها قدر من الله.

والمسلسل مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته إلى جانب يوسف الشريف أيتن عامر وإدوارد، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام ، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي.