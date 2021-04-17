صور.. ياسمين صبري وأبو هشيمة يحتفلان بعيد زواجهما الأول

المستقلة/- منى شعلان/ احتفلت الفنانة المصرية ياسمين صبري ، و رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعيد زواجهما الأول، حيث نشرت صبري صورة تجمعها بأحمد أبو هشيمة في حديقة منزلهما، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”.

ونسق الزوجين إطلالتهما على طريقة الكابلز مرتدين ستايل الجينز، وعلقت صبري على الصورة قائلة: “الذكرى الأول السعيدة يا حبي”، كما نشرت صورة أخرى عبر خاصية الاستورى بحسابها على موقع إنستغرام ، صورة لتورتة احتفالا بعيد زواجهما.

كما نشر أبوهشيمة، أيضا، على حسابه بـ “إنستغرام” صورة تجمعهما في حديقة المنزل كذلك، معلقا بنفس التعليق.

وتزوجت ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة في حفل زفاف بسيط بحضور أفراد الأسرتين فقط في 17 أبريل 2020

وتغيب ياسمين صبري عن الدراما الرمضانية 2021، بعدما قدمت في رمضان الماضي مسلسل “فرصة تانية” وشاركها بطولته أحمد مجدي وآيتن عامر وهبة مجدي وإدوارد ونهال عنبر ومحمود البزاوي ودياب، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.