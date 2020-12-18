صور.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها قبل مرور عام

صور.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها قبل مرور عام

المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، صورًا وفيديو قصير من احتفالها بعيد زواجها الأول من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بعد مرور 8 أشهر على زواجهما ، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستغرام.

وتضمنت الصور قائمة عشاء لفردين، بالإضافة إلى ورود وصورة من حفل زفافها على أحمد أبو هشيمة ، وصورة لتورتة كتب عليها “عيد زواج سعيد”.

واحتفلا ياسمين وأبو هشيمة بعقد قرانهما وزفافهما يوم 17 أبريل الماضي ، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017.

من جانب أخر اختيرت الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، فى مسابقة “تي سي كاندلر”، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.