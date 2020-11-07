صور.. وزراء مصر يدلون بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية 2020

المستقلة/ منى شعلان/ شهدت محافظات مصر ، صباح اليوم ، فعاليات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 ، فى 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وحرص وزراء مصر على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020 اليوم ، مع الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة) حفاظًا على سلامتهم.

وزيرة الهجرة

أدلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020، صباح اليوم، في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، مشيدة بحرص المواطنين على المشاركة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أهمية مجلس النواب لكونه يضم المتخصصين وأهل الخبرة والعلم المنوط بهم التشريع ومراقبة الحكومة، حيث حرصت الدولة المصرية على تخصيص أكبر عدد، من إجمالي عدد المقاعد، للمرأة ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.



وأكدت وزيرة الهجرة، بعد تصويتها في انتخابات مجلس النواب، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعد واجبا وطنيا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي عليهم الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، مضيفة أن الاستحقاقات الدستورية تمثل عُرسا حقيقيا يتشارك المصريون فيه بالداخل والخارج.

وزيرة البيئة

أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد ،وزيرة البيئة، بصوتها في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2020، في دائرتها الانتخابية بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.

وناشدت وزيرة البيئة، المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وزيرة التجارة والصناعة

أدلت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بصوتها صباح اليوم، في الانتخابات البرلمانية ، وأشارت الوزيرة إن استحقاق الانتخابات البرلمانية يمثل خطوة هامة نحو استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة لبناء مصر الحديثة ذات الدور السياسي والاقتصادي الفاعل ليس فقط في محيطها الإقليمي ولكن على المستوى الدولي أيضا.

وزير الداخلية

أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم، السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن.

وأوضح أن كافة محافظات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

وزير الخارجية

أدلى سامح شكري وزير الخارجية، بصوته بلجنته الانتخابية بمدرسة سيزانبراوي بالقاهرة الجديد ،

مع الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة) حفاظًا على سلامته.



وزير الإعلام

أدلى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، وأشار على ضرورة مشاركة جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية، باعتبارها واجب وطني على الجميع.

كما أشاد وزير الدولة للإعلام، بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل كافة اللجان الانتخابية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وزير الشباب والرياضة

أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، و أكد أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام انطلاقًا من الواجب والمسؤولية الوطنية، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر، على النحو الذي يُسهم في تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

ودعا صبحي ،جموع الشعب المصري، وخاصة الشباب، للمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية هذا الاستحقاق الدستورى، في ظل المناخ الديمقراطى الذي تتمتع به مصر، والذى يُجَّسد نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة في مجلس النواب، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، مشيدُا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

وزير التعليم العالي

أدلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، وأكد الوزير أن انتخابات مجلس النواب، تُجرى فى ظل إجراءات احترازية ووقائية، وتدل على المناخ الديمقراطى المتميز الذى تتمتع به مصر.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار دعوة إلى جميع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بضرورة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب الحالية، مع الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة) حفاظًا على سلامتهم.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

أدلى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ، صباح اليوم ، بصوته فى انتخابات مجلس النواب لعام 2020، ودعى الوزير “مرسي” جميع أبناء الإنتاج الحربي والمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، مؤكداً على حرصه على الإدلاء بصوته فى هذا الاستحقاق الهام إنطلاقاً من المسئولية الوطنية ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديموقراطية بعد أن يكتمل جناحي المؤسسة البرلمانية.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربى بما شاهده من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان من حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، اليوم السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ، وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاض أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.

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