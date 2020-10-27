صور.. “من الديناصورات لإطلالة مثيرة” رانيا يوسف تحتل تريند مهرجان الجونة

المستقلة/ منى شعلان/ احتلت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها بإطلالة جريئة أثناء وجودها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، لليوم الخامس .

وظهرت رانيا يوسف ، على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة، مرتدية جامب سوت شورت مثير لفتت به الأنظار ، لتتصدر تريند موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت قياسي، وتداول النشطاء صورا لإطلالتها.

كما أثار تصريح للفنانة المصرية ، أمس ، عن فيروس كورونا ، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر بعض النشطاء من حديثها ودشنوا هاشتاغ بعنوان “مدام رانيا” ردا على الفنانة المصرية.

وتحدثت رانيا يوسف ، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، قائلة: “أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟ هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية”.

تصريح رانيا يوسف ، تسبب فى إطلاق النشطاء بعض التدوينات الساخرة ، خاصة وأن الديناصورات حيوانات، عاشت على الأرض مدة 160 مليون سنة قبل ميلاد الإنسان ، وفقا لتقدير العلماء.

وعلقت رانيا يوسف ، على السخرية من حديثها ، فى تغريدة لها قائلة :”يا جماعه قصدي اننا قادرين نحارب اي حاجه طول ما احنا اقوياء هنحارب كل حاجه، هزروا يا جماعه مش كده”.

يا جماعه قصدي اننا قادرين نحارب اي حاجه طول ما احنا اقوياء هنحارب كل حاجه، هزروا يا جماعه مش كده 😂 pic.twitter.com/Lbxh5GdhAy — Raniah Yousief (@RaniahYousief) October 26, 2020

على جانب آخر ، شهد اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائى ، العرض الخاص لفيلم “الصبي” لشارلي شابلن، والذي قدمه مهرجان الجونة بشكل جديد ربما يكون الأول من نوعه في مشهد المهرجانات السينمائية العربية، إذ عُرض الفيلم بمصاحبة أوركسترا حية بقيادة الموسيقار المصري الشهير أحمد الصعيدي.

فيلم الصبي أو ” The Kid “، هو واحد من 6 أفلام تم إضافتهم إلى السجل الوطنى للفيلم الأمريكى وهم المهاجر (1917)، وحمى الذهب (1925)، أضواء المدينة (1931)، الأزمنة الحديثة (1936)، والدكتاتور العظيم (1940).

فيلم ” The Kid”من إخراج وسيناريو وموسيقى شابلن وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى عن طفل لقيط الذى تتركه والدته الفقيرة فى الشارع لأنها لا تستطيع إعالته، أملا فى أن يعتنى به شخص آخر أكثر رخاء، فيعثر عليه شابلن ويعتنى به رغم فقره الشديد، ويعانيان معا من ضيق العيش، والحياة الفقيرة، ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب “شارلى شابلن”، الممثلة إدنا بيرفيانس فى دور الأم، كما جسد دور الطفل الممثل جاكى كوجان.