صور.. ملكة كابلي تثير سخرية الجمهور بسبب أنفها

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت خبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي لانتقادات واسعة من قبل متابعيها بعد أحدث ظهور لها ، حيث ظهرت بأنف غريب، جعلت منها مادة للسخرية فيما أبدى البعض استياءه من تغير شكلها بطريقة غير مناسبة لشكل وجهها.

وسخر المتابعون من أنف ملكة كابلي الجديد، معلقين على صغر حجمه المبالغ به، وكثرة إجرائها لعمليات التجميل، على الرغم من أنها أجرت عملية سابقة لانفها.

وربطت الكثير من التعليقات بين طلاق ملكة كابلي وتغيير إطلالتها خاصة بعد أن نشر أحمد السالم وثيقة الطلاق الرسمية التي تم استخراجها من المحكمة المختصة بالمملكة العربية السعودية وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع خاصة وأن تعليقه الوحيد كان بطلب العوض من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أنه يعتقد أن الزوجة يجب أن تكون أحن شخص على الرجل لأن هذا دورها وأضاف أنه ملكة لم تطلب منه الطلاق بل هو من اتخذ هذا القرار حيث قال: أقسم بالله العظيم إني أنا طلقت ما طلبت الطلاق، لأن أنا إنسان اللي أزعله بشيء أنا أراضيه وأحطه على عيني وراسي، تقول أنت زعلته ورده فعله يبي اللي يبيه ممكن مو زوجتك، زوجتك المفروض تكون أحن شيء في حياتك، أنا إنسان أتزوج عشان أكون سعيد إذا انتهت السعادة خلاص.

أحمد السالم أكد أيضاً أن ملكة كان يمكنها اللجوء إلى الخلع إذا أقدم هو على خيانتها لكنه طلقها في لحظة خروجه من المنزل.