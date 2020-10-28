صور.. للمرة الثانية.. الفنانة التونسية سارة حناشي بإطلالة جريئة فى مهرجان الجونة

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت الفنانة التونسية الشابة سارة حناشي، الجدل حولها وتصدرت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام القليلة الماضية ، بسبب إطلالتها التى وصفها البعض بأنها “الأجرأ” بمهرجان الجونة في دورته الرابعة المقام حاليا على ساحل البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

واختارت سارة الظهور بإطلالة مثيرة ومختلفة ، حيث ظهرت مرتدية كاش مايوه فى أولى أيام المهرجان، كما أطلت ليلة أمس، فى اليوم السادس لفعاليات الجونة ، بإطلالة لفتت بها الأنظار ، إذ ارتدت جمبسوت تايجر قصير.

يذكر أن الفنانة التونسية سارة حناشي ، من مواليد 30 أغسطس 1985، أي عمرها 35 عاما ، بدأت حياتها فى عالم الفن، كراقصة مسرحية، ثم خاضت تجربة التمثيل، وكان أول أعمالها مسلسل “يوميات علولو” عام 2013 ، كما شاركت فى عدد من الأفلام مثل “خسوف” و “زيزو” “طفل الشمس” و”جسد غريب”، وآخر أفلامها كان “قيرّة” عام 2019.

وشاركت أيضاً فى عدد من المسلسلات التونسية آخرها الجزء الخامس من مسلسل “أولاد مفيدة” الذي شارك فى السباق الرمضاني 2020.