صور.. رامي إمام يحتفل بتخرج نجله عز الدين

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل المخرج المصري رامي إمام الابن الأكبر للفنان عادل إمام بتخرج ابنه عز الدين من المدرسة في حفل أقيم بمنطقة الأهرامات.

وفى سياق أخرى ، قد أعلن المخرج رامي إمام وشقيقته سارة افتتاح مطعم جديد في الساحل الشمالي ويحمل اسم “باستا” نهاية الشهر الجاري.

وقال إمام فى فيديو له: “المشروع بتاعنا الصغير بإذن الله هنفتتحه آخر الشهر ده في الساحل الشمالي اسمه باستا، كشك صغير مساحته 4×3، والمفاجأة هو الشيف الكبير اللي عملنا وصفات الباستا”.

وأكد رامي إمام أنه يخوض تجربة وأكد رامي إمام أنه يخوض تجربة جديدة ولا يعرف عنها الكثير من الأمور مطالبا الجمهور بالدعاء له بالتوفيق.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج رامي إمام هي مشاركته في آخر أعمال والده الفنان عادل إمام لمسلسل “فلانتينو” والذي عرض في موسم دراما رمضان 2020.

ودارت أحداث “فلانتينو” في إطار اجتماعي كوميدي، حيث لعب فيد دور رجل يمتلك مع زوجته سلسلة مدارس، إلا أنه بسبب قوة شخصيتها وسيطرته عليه، تنشأ بينهما العديد من الخلافات.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني ورانيا محمود باسين ووفاء صادق، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

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