صور.. رابح صقر يطرب جمهور جدة

المستقلة/- منى شعلان/أحيا مساء أمس الفنان الخليجي رابح صقر حفلا غنائيا في جدة ضمن حفلات بنش مارك على مسرح جدة سوبر دوم أكبر قبة في العالم.

بمجرد بدء الحفل تصدر هاشتاج رابح صقر في جدة الترند في السعودية، كما نفدت تذاكر الحفل فور الإعلان عنها

امتد الحفل لما يزيد عن الساعتين من السلطنة والطرب حيث امتع رابح صقر جمهور جدة حيث نفذت تذاكر الحفل فور الإعلان عنها، واستقبال رابح كان استثنائي حيث تفاعل معه الجمهور بشكل غير عادي وظلوا يغنون معه ويطلبون منه أغنياته التي يعشقونها.

افتتحت الحفل المطربة الصاعدة حنين المنصور والتي شاركت ضمن مبادرة هيئة الترفية لتبني المواهب السعودية الشابة.

من جهته حرص رابح صقر على رد الترحيب للجمهور وشكرهم على تفاعلهم واستقبالهم الرائع كما حرص على شكر هيئة الترفية وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ.

يذكر أن ألبوم الفنان رابح صقر، الأخير “مرحبا” حقق اكثر من 60 مليون مشاهدة، بكل أغانيه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. يضم ألبوم رابح صقر الجديد “مرحبا” 24 أغنية، فتأتي الأغنية الرئيسية للألبوم، من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.

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