صور.. دنيا بطمة تحتفل بخروج شقيقتها من السجن

المستقلة/ – منى شعلان/ غادرت إبتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، اليوم السبت، السجن المحلي لوداية بمراكش، بعد انتهاء المدة السجنية المحددة بعام واحد ، التي قضت بها محكمة الاستئناف على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

و نشرت دنيا عبر خاصية “الاستوري” بحسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام ”، عدة صور من باقات تهنئة أرسلها الأصدقاء المقربين موجهة إلى شقيقتها إحتفالا بخروجها من السجن، كما علقت دنيا قائلة: “صباح الخير جميعًا… اليوم هو أجمل يوم في حياتي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت، خلال شهر يناير الماضي، الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، الذي صدر عن الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية، القاضي بإدانتها بسنة حبسا نافذا، وبأدائها للمطالبة بالحق المدني، الفنانة سعيدة شرف، تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم تضامنا مع شقيقتها دنيا.

كما تم رفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة نفسها في مواجهة المغنية دنيا بطمة إلى مبلغ 40000 درهم تضامنا بينهما، ورفع تعويض سهام بادا إلى مبلغ 40000 درهم، وتحميل المحكوم عليهما كل الأتعاب وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وتابعت النيابة العامة المتهمة ابتسام بتهمة “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، و”بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم .

وقضت إبتسام بطمة عقوبتها مع باقي المتهمات في القضية بسجن لوداية، وسبق أن غادرت مصممة الأزياء عائشة عياش السجن بعد أن أتمت عقوبتها التي حددها القضاء لمدة عام، وقبلها بيوم خرج الهاكر أسامة عجي بعد قضائه عاما ونصف العام بخصوص الملف نفسه.

وقضت محكمة الاستئناف بمراكش، برفع عقوبة المغنية دنيا بطمة إلى عام كامل، إلا أن لجوئها للطعن لدى محكمة النقض أوقف تنفيذ الحكم، ولم يقل القضاء كلمته الأخيرة بحقها.

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