صور.. بسبب “قبلة” حسين فهمي يتصدر حديث رواد السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر الفنان المصري حسين فهمي مؤشرات محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بسبب صورة أثارت الجدل بين جمهوره ، قد جمعته بالفنانة اللبنانية باميلا الكيك ، و ظهرت و هي تقبله.

من ناحية أخرى انتهى حسين فهمى من تصوير مشاهد حفل داخل قصره، الذى تم بناؤه فى منطقة شبرامنت، وذلك خلال أحداث فيلم “الفارس” للفنان أحمد زاهر.

يجسد فهمى ضمن أحداث فيلم “الفارس”، رجل أعمال ثرى، ولكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس – الشخصية التى يجسدها أحمد زاهر.

وتدور قصة فيلم “فارس” حول شخصية “فارس” الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى.

فيلم “فارس” تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقى.