صور.. انهيار الفنان بيومي فؤاد في جنازة والده

المستقلة/ منى شعلان/ لم يتمالك الفنان المصري بيومي فؤاد دموعه وبكي بشدة أثناء جنازة والده، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد.

وتوافد عدد من الفنانين أصدقاء بيومى فؤاد للمشاركة فى الجنازة وكان من أبرزهم الفنان محمود الليثى وسيد رجب وتامر عبد المنعم وحسن عبد الفتاح وأحمد أمين وتامر عبد المنعم وتامر محسن وأحمد البدرى ومعتز التونى، إضافة إلى تواجد عائلته وعدد من أقاربه.

وحرص المصلين في جنازة والد بيومي فؤاد على ترك مسافات بينهما للمحافظة على التباعد الاجتماعي، فضلاً عن ارتداء الكمامات للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، وكتب “بيومي” منشورا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء.

يذكر أن بيومي فؤاد كان قد بدأ تصوير مسلسله الجديد “عودة الأب الضال”، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته كل من: هالة فاخر، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى.