صور.. المخرجة المصرية كاملة أبو ذكرى تحتفل بزفاف ابنتها

المستقلة/- منى شعلان/ حرص عدد من الفنانين على حضور حفل زفاف أُبية الشيم، ابنة المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري اليوم، في حفل عائلي أقيم بمنتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة.

ونشرت الفنانة نيللي كريم العديد من الصور التي تجمعه بالضيوف الذين حرضوا على حضور حفل زفاف ابنة كاملة، منهم خالد النبوي درة وزوجها هاني سعد وهالة صدقي وخالد النبوي ومصطفى درويش ومؤلفا مسلسل “بـ 100 وش” عمرو الدالي وأحمد وائل، وذلك عبر خاصية “ستوري” لحسابها الشخصي على “انستغرام”.

يشار أن كاملة أبو ذكري كانت قد أجلت جميع أعمالها الفنية من أجل التحضير لزفاف ابنتها، وذلك بحسب تصريحات نيللي كريم في برنامج “شيخ الحارة”.

ويعد مسلسل بـ “100 وش” هو آخر أعمال كاملة أبو ذكري في الموسم الرمضاني لعام 2020، وشارك به العديد من الفنانين منهم نيللي كريم وآسر ياسين وزينب غريب ودنيا ماهر وعلا رشدي ومحمد عبد العظيم وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي ومصطفى درويش وسلوى محمد علي ولؤي عمران وحنان يوسف.