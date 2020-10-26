صور.. ابنة نجلاء فتحي تثير الجدل بعد ظهورها فى مهرجان الجونة السينمائى

المستقلة/ منى شعلان/ لفتت ياسمين أبو النجا ، ابنة الفنانة المصرية نجلاء فتحي، الأنظار إليها ، بعد ظهورها بفعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، مع زوجها المخرج خضر محمد خضر.

واستطاعت ياسمين أن تتصدر حديث رواد السوشيال ميديا ، خلال الساعات الماضية ، بسبب موقف غريب لها مع زوجها أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء، حيث ظهرت ياسمين خلال الحفل حافية القدمين وإلى جانبها زوجها وهو يحمل حذاءها والتقطا الزوجان صورًا أمام الكاميرات بهذا الشكل، ليعد ضمن أغرب مواقف المهرجان.

وأطلت “ياسمين”، بفستان أخضر قاتم اللون، الذي تميز بأنه بدون أكمام وبدون نقوش، و”منفوش”، وتركت شعرها منسدلا للخلف.

وعقد بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين الفنانة المصرية وابنتها، وأكدوا على عدم وجود شبه بينهما، و أن الفنانة أجمل من ابنتها.

يذكر أن الفنانة المصرية نجلاء فتحي ، قد تزوجت من المهندس سيف أبو النجا شقيق الفنان خالد أبو النجا، وكان له ظهور وحيد في عالم السينما، من خلال مشاركته في فيلم “امبراطورية ميم” مع الفنانة فاتن حمامة ، وأنجبا ابنتهما ياسمين ، تم انفصلا بعد سنوات من زواجهما.