صور.. ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان “البطانة” الشهير فى الجونة.. والفنانة تعلق

المستقلة/ منى شعلان/ أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، بإطلالة مختلفة فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الرابعة، والذي يختتم فعالياته اليوم الجمعة الموافق 30 من أكتوبر الجاري.

وظهرت رانيا يوسف، على السجادة الحمراء مرتدية فستان مثير باللون الأسود، بينما جعلت ابنتها نانسي ، ترتدي فستانها المعروف “بدون بطانة”، والذي كانت ارتدته في أحد حفلات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وعرضها لانتقادات واسعة وأحدث أزمة حينها عرفت بأزمة البطانة.

وقالت رانيا خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات حفل الختام، المهرجان، ردًا على انتقادات الجمهور لها بسبب فساتينها: “إحنا جايين نتبسط ونلبس ونتشيك، عملت مشاكل شقية في المهرجان، إحنا جايين نتبسط مش لازم يبقى كله غم، عيالي بيشجعوني على الشقاوة”.

بينما قالت نانسي ابنتها: “أنا مبزعلش من الانتقادات اللي بتيجي لمامي، ولا على فساتينها لأني لابسة واحد منهم، وهي قمر، طبيعي هي جاية تعمل شو في المهرجان، وأنا قولتلها على الفستان اللي عمل جدل ده مينفعش تلبسيه في مهرجان القاهرة لأن الناس مش هتفهم”.

وانطلقت الدورة الرابعة من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي يوم الجمعة الماضية، الموافق 23 أكتوبر، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من جميع أنحاء العالم.