صور.. إطلالة صادمة لـ بيلا حديد بمهرجان كان السينمائي

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إطلالتها التي ظهرت بها في فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 74.

تعرضت “حديد” للانتقادات بعد ارتدائها فستانًا باللون الأسود طويلًا مفتوح الصدر، وعليه قلادة ذهبية مغموسة على شكل ممر القصبات الهوائية للرئتين ، مزينة بأحجار الراين، تضامنا مع المحافظة على صحة الرئة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر.

و علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، الذي يحرص على إبداء رأيه بإطلالات المشاهير، قائلا: “ما فينا ننكر انه الاطلالة مشغول عليها و متعوب عليها كتير و فيها ابداع.. بس انا شخصيا ما حبيت ابدا و ما شفتها راقية او لا بقتلها بيلا (اعتبروني مفصوم او شو ما بدكم بس هيدا رأيي)”.

وتابع إيلي حنا: ” الشعر مش حلو ابدا، استفزني الشوز الفضي و الأقراط الفضة و ال ruby مع العقد الذهبي، المكياج حلو و بحس بيلا رح تصير صلعة قد ما بتشد شعرها و عيونها بكل اطلالاتها، و بعطي الاطلالة 5/10شو.

وفي وقت سابق، تعرضت “حديد” لانتقادات بعد دعوتها إلى طرد اليهود من فلسطين، ودعمها للشعب الفلسطيني للحصول على استقلاله، بقولها: “إن إسرائيل ليست دولة، بل أرض استوطنها المستعمرون، ما أدى إلى انتقادها من الكيان الصهيوني”.

يذكر أن جيجى وبيلا هما ابنتا رجل الأعمال والمهندس الفلسطينى المسلم محمد حديد، والمولود فى غزة عام 1948.

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