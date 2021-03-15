صور.. أسوأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي 2021

المستقلة/- منى شعلان/ اختتم حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2021 في نسخته الـ 63، صباح اليوم الإثنين، على مسرح مركز ستابلز بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور مجموعة من النجوم والنجمات، وسط إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والحرص على ارتداء الكمامات.

ووفق ما جاء في موقع “vogue” تستعرض “المستقلة” أسوأ إطلالات نجمات حفل توزيع جوائز جرامى الموسيقى 2021، والتي كانت كما يلي:

– ليزو في بالمين
ارتدت الفنانة ليزو في بالمين فستانا قصيرا باللون الليموني لم يناسب طبيعة بشرتها، وتميز بقصة كب وكشكات عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، ومجموعة أساور، وخواتم، وحلق.واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

‏- كلوي بيلي
‏اعتمدت لوك غريب، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البيج، كت دون أكمام، مكشوفا عند منطقة الصدر، ويتميز الفستان بفتحة ساق جريئة وأسفلها بنطلون، وقفازات باللون الأسود ما قد جعل الفستان يبدو بشكل غير مألوفةكما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

‏- سينثيا أريفو
‏كما ارتدت الفنانة سينثيا أريفو بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان طويل باللون الفضي، كت دون اكمام، ومكشوفا عن منطقة الصدر، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت اكسسوارات مكونة من مجموعة خواتم، وحلق، واسورة.

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