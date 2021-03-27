صور .. أربيل العراق تحتفل باليوم العالمي للمسرح

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل عدد كبير من الفنانين العراقيين، اليوم السبت باليوم العالمي للمسرح وسط محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، برعاية نقابة الفنانين العراقيين في كردستان وكذلك بمشاركة المديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل.

وتضمن الاحتفال عرضا مسرحياً بعنوان “بياواني ئيمه” أو “رجالنا”، من إخراج هيوا سعاد، رئيس فرع أربيل لنقابة الفنانين.

وعن الاحتفالية، صرح الفنان هيوا سعاد يونس، مدير دائرة المسرح ، بأن الاحتفالية والفعالية الخاصة باليوم العالمي للمسرح تضمنت فقرات وفعاليات متنوعة، منها كلمة اليوم العالمي للمسرح، وتكريم بعض الفنانين الذين قدموا خدمات جليلة للمسرح الكوردي وبعض العروض والمشاهد المسرحية واحتفالات أخرى.

وأضاف: “يأتي هذا الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح حتى نبرز دور وحضور الفنان المسرحي في الإقليم والعاصمة والتهنئة بيومهم وعيدهم”.

و يحتفي المسرحيون ومحبو الفن فى كل العالم، باليوم العالمي للمسرح، في يوم 27 مارس من كل عام، حيث يقام العديد من الأنشطة المسرحية المختلفة .

تم تبني هذا اليوم من قِبل المعهد الدولي للمسرح، وهو أكبر منظمة للفنون المسرحية في العالم، تأسست في عام 1948 من قبل خبراء المسرح والرقص بالتعاون مع اليونسكو.

كانت بداية فكرة الاحتفال باليوم العالمى للمسرح عام 1961 أثناء المؤتمر العالمي التاسع للمعھد الدولي للمسرح بمدینة “فیینا” فى عام 1961 حيث تم اقتراح الاحتفال.

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