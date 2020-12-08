صندوق “أبو ظبي” يستثمر في افريقيا لتحقيق عوائد أكبر

المستقلة/- يعتزم صندوق أبوظبي للاستثمار ، الاستثمار في الأسواق الإفريقية والطاقة المتجددة، بهدف تحقيق عوائد أكبر، مع الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات، واكتشاف فرص الاستثمار الجديدة.

وقال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، المدير العام لجهاز أبوظبي للاستثمار (أديا): “مع وفرة الموارد الطبيعية والشباب المتعلِّم بشكل متزايد، تُعدُّ البلدان الإفريقية من بين الدول التي تقدِّم أكبر الفرص الممكنة للمستثمرين على المدى الطويل”.

بينما يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار النظر إلى الصين والهند باعتبارهما محركيّ نمو الاقتصاد العالمي، فإنه يراقب التطورات في أفقر قارات العالم بحثاً عن الفرص.

وتُعد سوق الأسهم النيجيرية الأفضل أداءً في العالم بعد الأرجنتين هذا العام، بينما سجلت السندات الدولارية الصادرة عن أنغولا وزامبيا وغانا أفضل عوائد بين الأسواق الناشئة الشهر الماضي. وستوجد خمسة من الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً في العالم في إفريقيا حتى عام 2022؛ وفقاً للتوقعات التي جمعتها بلومبرج

وبدأ الصندوق الذي تبلغ قيمته 710 مليارات دولار، هذا العام محفظةَ أسهم خاصة بتغير المناخ، تهدف إلى تعزيز تعرضه للاقتصاد الأخضر، وهو مساهم في مشاريع الطاقة المستدامة التي تولد أكثر من 20 غيغاواط من الطاقة.