“صناعة وتجارة الكرتون” يتصدر الأسهم الرابحة ببورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/ارتفعت مؤشرات البورصة العراقية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وصعد المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة1.55% ليصل إلى مستوى581.82 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 2.4 مليار سهم بقيمة 1.05 مليار جنيه.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 34 شركة،ارتفع منها25 شركة، وانخفضت 6 شركات

بينما استقرت أسعار 3 شركات دون تغيير.

وبلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق ، 52 مليون سهم بقيمة بلغت 39 مليون دينار من خلال تنفيذ 15 صفقة على أسهم 3 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 10الاف سهم بقيمة بلغت ، 751 ألف دينار ، من خلال تنفيذ صفقتين على أسهم شركة واحدة.

الشركات الأكثر ربحية

صناعة وتجارة الكرتون.

الأمين للتأمين.

مصرف الشرق الأوسط.

الشركات الأكثر خسارة

السجاد والمفروشات.

المنتجات الزراعية.

انتاج وتسويق اللحوم.