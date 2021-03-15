“صناعة وتجارة الكرتون” يتصدر الأسهم الرابحة ببورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/ارتفعت مؤشرات البورصة العراقية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وصعد المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة1.55% ليصل إلى مستوى581.82 نقطة.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 2.4 مليار سهم بقيمة 1.05 مليار جنيه.
وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 34 شركة،ارتفع منها25 شركة، وانخفضت 6 شركات
بينما استقرت أسعار 3 شركات دون تغيير.

وبلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق ، 52 مليون سهم بقيمة بلغت 39 مليون دينار من خلال تنفيذ 15 صفقة على أسهم 3 شركات.
وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 10الاف سهم بقيمة بلغت ، 751 ألف دينار ، من خلال تنفيذ صفقتين على أسهم شركة واحدة.
الشركات الأكثر ربحية
صناعة وتجارة الكرتون.
الأمين للتأمين.
مصرف الشرق الأوسط.
الشركات الأكثر خسارة
السجاد والمفروشات.
المنتجات الزراعية.
انتاج وتسويق اللحوم.

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