صعود مؤشرات الاسهم الخليجية في مستهل تعاملات الأسبوع

المستقلة/-أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مرتفعة الأحد، على مكاسب قادها مؤشر دبي عقب إعلانها خططا لتعزيز القدرة السياحية.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 1%، بفضل زيادة 2.3% لسهم بنك دبي الإسلامي و1.7% لسهم إعمار العقارية.

وكانت حكومة دبي قالت السبت، إنها تنوي زيادة السعة السياحية والفندقية 134% على مدار العشرين عاما المقبلة، في إطار خطة لجعل الإمارة أقدر على المنافسة في وقت تستعد فيه دول الخليج لعصر ما بعد البترول.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.8%، إذ صعد سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 0.14%، وارتفع سهم الدار العقارية 2.2%.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.8%، مع صعود معظم البنوك. وكان سهم مصرف الإنماء الأكثر ارتفاعا بين أقرانه، وقفز 4.2%.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.2%، مدعوما بارتفاع سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 0.6%.