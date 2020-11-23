صعود جماعي لمؤشرات الأسواق العربية في نهاية تعاملات الأثنين

المستقلة/ أمل نبيل/ أغلقت الأسواق العربية تعاملات جلسة يوم الأثنين،ثاني جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي،باستثناء تباين مؤشرات بورصة الكويت.

السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي”، مرتفعا 0.26%، بمكاسب 22.67نقطة، صعدت به إلى مستوى 8610.84نقطة.

الإمارات

أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع محققة مكاسب سوقية قيمتها 10.35 مليار درهم.

وارتفع سوق دبي المالي بنحو 1.27 ٪، إلى مستوى 2354.24 نقطة، عبر تداول 245.58 مليون سهم، بقيمة 321.07 مليون درهم.

كما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.8 ٪ إلى مستوى 4974.27 نقطة.

وجرت تعاملات بحجم 106.24 مليون سهم، محققةً سيولة بقيمة 473.19 مليون درهم.

الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملات يوم الاثنين على تباين، حيث ارتفع مؤشرها العام 0.46%، وصعد السوق الأول بوتيرة أكبر بنحو 0.63%، فيما تراجع المؤشران “رئيسي 50” والرئيسي بنسبة 0.04% و0.05% على الترتيب.

ارتفعت سيولة البورصة بنحو 65.2% لتصل إلى 49.67 مليون دينار مقابل 30.06 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت الكميات بنسبة 42.3% لتصل إلى 158.44 مليون سهم مقابل 111.34 مليون سهم بجلسة الأحد.

عمان

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.41 ٪، ليغلق عند مستوى 3627.39 نقطة، رابحاً 14.77 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الأحد.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 4.15 مليون سهم، مقابل 3.07 مليون سهم بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 758.32 ألف ريال، مقارنة بنحو 660.84 ألف ريال بجلسة أمس الأحد.

البحرين

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في نهاية تداولات اليوم ،الاثنين،وصعد المؤشر بنسبة 0.14 بالمائة، بما يُعادل 2.10 نقطة ليبلغ مستوى 1460.64 نقطة

وشهدت البورصة تداول 4.36 مليون سهم، بقيمة 702.33 ألف دينار بحريني.

قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع،وصعد المؤشر العام بنسبة 1.24% ليصل إلى النقطة 10329.65.

وارتفعت السيولة عند 500.02 مليون ريال، مقابل 310.71 مليون ريال بالأمس، كما صعدت الكميات إلى 238.68 مليون سهم،