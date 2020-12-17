صعود الذهب.. محققا” أرباح تتجاوز 23 دولارا للأوقية

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المستقلة/- صعدت أسعار الذهب بنحو كبير في تعاملات  اليوم الخميس، وحقق الذهب مكاسب تزيد عن 23 دولارا للأوقية، مع تراجع سعر الدولار.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.3% إلى 1882.60 دولار للأوقية ، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8% عند 1879.31 دولار للأوقية.
وزادت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 3.5% عند 25.93 دولار للأوقية
وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.6% عند 89.946 نقطة.

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