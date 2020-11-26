صعود اسعار “الذهب” في مستهل تعاملات الخميس

المستقلة/- صعدت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة ليوم الخميس، مع تراجع سعر الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.2% إلى 1814.20 دولار للأوقية ، وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% عند 1813.06 دولار للأوقية.

ويتوقع الخبراء أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال عام 2021 ، لتتجاوز 2000 دولار للأوقية مؤكدين أن الأخبار الايجابية عن اللقاحات الفعالة لعلاج فيروس كوفيد-19، قد تبطىء عملية صعود الذهب لكنها لن تنهيها.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.2% عند 23.40 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- هامشياً بنحو 0.1% عند 91.873 نقطة.