صرف مستحقات فلاحي ومسوقي الشعير العلفي في إحدى المحافظات

وزارة الزراعة تصرف مستحقات فلاحي إحدى المحافظات
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المستقلة … أعلنت وزارة الزراعة العراقية اليوم الثلاثاء، عن مباشرتها بعملية توزيع مستحقات فلاحي الناصرية المسوقين للشعير العلفي.

و في بيان رسمي قالت وزارة الزراعة ” استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، باشرت الشركة العراقية بانتاج البذور وتوزيع مستحقات فلاحي الناصرية المسوقين لمحصول الشعير العلفي”.

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وذكر البيان أن القرار جاء دعما للجهود التي تبذل لتخفيف معاناة ابناء المحافظة من الفلاحين والمزارعين.

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