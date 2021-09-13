صراع شرس بين امازون وتسلا حول امتلاك شبكات الاقمار الصناعية

المستقلة/- قالت أمازون هذا الأسبوع قبل إجتماع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للنظر في نزاع حول خطط الشركتين لبناء شبكات أقمار صناعية منافسة، إن شركات الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك لا تهتم بالقواعد.

وانتقدت أمازون شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك باعتبارها منتهكة للعديد من القواعد، كما أرسلت لمسؤولي لجنة الاتصالات الفيدرالية قائمة بمشاكل ماسك السابقة مع المنظمين الآخرين، في محاولة أكثر عدوانية حتى الآن لمقاومة الجدول الزمني السريع لسبيس إكس لنشر أقمارها الصناعية ذات النطاق العريض.

وتعود هذه المعركة الخاصة إلى وقت سابق من هذا العام عندما اقترحت SpaceX تحديثًا لشبكة Starlink الخاصة بها، وهي عبارة عن كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض مصممة لإرسال الإنترنت عريض النطاق إلى المناطق الريفية مع القليل من اتصالات الإنترنت أو بدونها.

ولدى SpaceX أكثر من 1700 قمر صناعي في المدار حتى الآن، مع حوالي 100000 عميل يستخدمون خدمات الإنترنت في مرحلة تجريبية، وقال التقرير إن أمازون تخطط لشبكة أقمار صناعية مماثلة تسمى Kuiper بها أكثر من 3000 قمر صناعي، لكنها لم تكشف عن خطط إنتاج أو تطلق أي أقمار صناعية إلى الفضاء حتى الآن.

وفي الشهر الماضي، قدمت شركة SpaceX طلبًا لتعديل اقتراحها إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، حيث طلبت من اللجنة الموافقة على خطتين لنشر أقمار Starlink الصناعية في المستقبل، وقال التقرير إن سبيس إكس لن تنفذ سوى واحدة من الخطتين، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على قرارها بشأن مدى سرعة الجيل القادم من أقمار ستارلينك الصناعية للإطلاق ومتى يكون صاروخ ستارشيب جاهزًا لبدء إطلاق أقمار ستارلينك الصناعية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الاتحاد العراقي : لا تغيير في موعد مباراة كأس السوبر بين الجوية و الزوراء

اخر الاخبار

الامن والدفاع البرلمانية : قانون خدمة العلم سيرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة

اخبار العراق

طقس العراق : تصاعد للغبار بدءاً من الخميس

اخر الاخبار

المفوضية العليا للانتخابات تعلن عن تفاصيل إجراءاتها لترصين العملية الانتخابية

اخر الاخبار

صراع شرس بين امازون وتسلا حول امتلاك شبكات الاقمار الصناعية

اخر الاخبار

دراسة : ارتباط كبير بين خطر فيروس كورونا وبين خطر الإصابة بالتهاب الوريد

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط وسط توقعات بارتفاع الطلب

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط وسط توقعات بارتفاع الطلب

اخبار العراق

مستشار : أكثر من 500 مراقب دولي وعربي سيراقبون الانتخابات القادمة

اخبار العراق

العدل تضع آلية انشاء مجمعات اصلاحية نموذجية ودور ملاحظية للأحداث

اخبار العراق

الكاظمي يختتم زيارته لإيران ويعود إلى العاصمة بغداد

اخبار العراق

ذي قار تلغي نظام الكفيل للوافدين الى المحافظة

اخبار العراق

رئيس جامعة ذي قار يمنع وسائل الاعلام من تغطية تظاهرة الاساتذة داخل حرم الجامعة

اخبار العراق

العراق يتلقى 100800 جرعة من لقاح كورونا (COVID-19) )تبرعات من ايطاليا

اخبار العراق

نقابة معلمي ميسان  تؤكد حل مشكة العلاوات والترفيعات الخاصة بالتربية 

اخر الاخبار

شرطة ميسان توضح  الأحداث التي رافقت تظاهرة المهندسين

اخبار العراق

وزير الداخلية يناقش  زيار ة الاربعينية في كربلاء ويوزع المهام الامنية